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В Кабмине рассказали, на какие дороги пойдет кредит ЕИБ

Новости » Экономика     06.11.2019 - 15:44
В Кабмине рассказали, на какие дороги пойдет кредит ЕИБ
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кредитные деньги пойдут на строительство двух трасс

В Кабинете министров рассказали, на какие дороги в Украине пойдет кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, кредитные деньги пойдут на строительство двух трасс.

"Там есть два больших объекта. Это строительство части дороги Киев - Одесса, потому что там отдельные участки в очень плохом состоянии. Далее северная объездная города Львов. Это объекты, о которых идет речь в рамках этого конкретного проекта. Но и на следующий год мы планируем масштабное строительство дорог с финансированием из разных источников", - сказал Гончарук.

Напомним, сегодня Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ для развития трансъевропейской транспортной сети. Проект предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС. Ожидается, что новая система объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.

Также РБК-Украина писало что правительство заложило на ремонт дорог более 70 млрд гривен в проекте бюджету на 2020 год. По словам Гончарука, Кабмин также будет искать инвесторов для развития инфраструктуры вокруг аэропортов.

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Новости Украины кредитАлексей Гончарук
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