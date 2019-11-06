У Кабміні розповіли, на які дороги піде кредит ЄІБ

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кредитні гроші підуть на будівництво двох трас

У Кабінеті міністрів розповіли, на які дороги в Україні піде кредит від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кредитні гроші підуть на будівництво двох трас.

"Там є два великих об'єкта. Це будівництво частини дороги Київ - Одеса, бо там окремі ділянки в дуже поганому стані. Далі північна об'їзна міста Львів. Це об'єкти, про які йде мова у рамках цього конкретного проекту. Але і на наступний рік ми плануємо масштабне будівництво доріг з фінансуванням з різних джерел", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін схвалив залучення кредиту ЄІБ для розвитку транс'європейської транспортної мережі. Проект передбачає створення до 2030 року нової транспортної системи на території ЄС. Очікується, що нова система об'єднає 94 морських і річкових портів, 38 міжнародних аеропортів та близько 15 тис. км швидкісних залізниць.

Також РБК-Україна писало що уряд заклав на ремонт доріг більше 70 млрд гривень у проекті бюджету на 2020 рік. За словами Гончарука, Кабмін також буде шукати інвесторів для розвитку інфраструктури навколо аеропортів.