В Кабмине рассказали, когда должна заработать Стратегия экономического развития Донбасса

Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский рассказал, когда должна заработать Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. Она должна начать действовать уже с 1 января 2022 года.

"Стратегия должна начать действовать с 1 января 2022 года, и для этого потребуется большая коммуникационная поддержка, чтобы уже можно было общаться с потенциальными инвесторами. Мы ставим себе целью разработать проект Стратегии и план по ее реализации в первом полугодии", - сказал замглавы МинВОТ.

По его словам, на эту сессию Верховной рады запланировано рассмотрение базового законопроекта, который будет предусматривать механизмы для стимулирования экономического развития Донецкой и Луганской областей.