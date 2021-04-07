ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кабмине рассказали, когда должна заработать Стратегия экономического развития Донбасса

Новина українською → Донбасс, Среда 07 апреля 2021 14:32
В Кабмине рассказали, когда должна заработать Стратегия экономического развития Донбасса Фото: Ростислав Замлинский (minre.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский рассказал, когда должна заработать Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. Она должна начать действовать уже с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Стратегия должна начать действовать с 1 января 2022 года, и для этого потребуется большая коммуникационная поддержка, чтобы уже можно было общаться с потенциальными инвесторами. Мы ставим себе целью разработать проект Стратегии и план по ее реализации в первом полугодии", - сказал замглавы МинВОТ.

По его словам, на эту сессию Верховной рады запланировано рассмотрение базового законопроекта, который будет предусматривать механизмы для стимулирования экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Напомним, вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил, что Стратегию экономического развития Донбасса направят на утверждение Кабинета министров до конца первого полугодия. Концепцию стратегии правительство утвердило в конце 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года вице-премьер допускал, что стратегия экономического развития Донбасса появится в Раде весной 2021 года.

Так, Резников также рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса. Планируется создать "пояс успешности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс стратегия
NEWS
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину