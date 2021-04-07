У Кабміні розповіли, коли має запрацювати Стратегія економічного розвитку Донбасу

Перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський розповів, коли має запрацювати Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Вона має почати діяти уже з 1 січня 2022 року.

"Стратегія має почати діяти з 1 січня 2022 року, і для цього потрібна буде велика комунікаційна підтримка, аби вже можна було спілкуватись із потенційними інвесторами. Ми ставимо собі за мету розробити проект Стратегії та план з її реалізації у першому півріччі", - сказав замглави МінТОТ.

За його словами, на цю сесію Верховної ради запланований розгляд базового законопроекту, який передбачатиме механізми для стимулювання економічного розвитку Донецької та Луганської областей.