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У Кабміні розповіли, коли має запрацювати Стратегія економічного розвитку Донбасу

Новость на русском → Донбас, Середа 07 квітня 2021 14:32
У Кабміні розповіли, коли має запрацювати Стратегія економічного розвитку Донбасу Фото: Ростислав Замлинський (minre.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський розповів, коли має запрацювати Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Вона має почати діяти уже з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Стратегія має почати діяти з 1 січня 2022 року, і для цього потрібна буде велика комунікаційна підтримка, аби вже можна було спілкуватись із потенційними інвесторами. Ми ставимо собі за мету розробити проект Стратегії та план з її реалізації у першому півріччі", - сказав замглави МінТОТ.

За його словами, на цю сесію Верховної ради запланований розгляд базового законопроекту, який передбачатиме механізми для стимулювання економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що Стратегію економічного розвитку Донбасу направлять на затвердження Кабінету міністрів до кінця першого півріччя. Концепцію стратегії уряд затвердив наприкінці 2020 року.

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2020 року віце-прем'єр припускав, що стратегія економічного розвитку Донбасу з'явиться у Раді навесні 2021 року.

Так, Резніков також розповів про бачення уряду по відновленню Донбасу. Планується створити "пояс успішності".

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