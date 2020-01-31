В Кабмине рассказали, как будут формировать список кандидатов в суд присяжных

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В Минюсте рассказали о новациях законопроекта о классическом суде присяжных в Украине

Заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук рассказал, как будут формировать список кандидатов в суд присяжных после того, как будет одобрен и заработает разработанный Минюстом закон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, согласно законопроекту, список кандидатов в присяжные будет формироваться на основании списков из Государственного реестра избирателей.

"Люди будут получать судебные повестки с предложением стать присяжным. Если человек не сможет по каким-то причинам принимать участие в суде, он может отказаться. Примеры отказов могут быть разные: наличие маленького ребенка, условия работы, неготовность выполнять функции присяжного и другое", - пояснил замминистра.

Указано, что список кандидатов в присяжные формируется территориальным управлением Государственной судебной администрации путем случайного выбора. Для этого работает электронная система. По новому законопроекту, всего для формирования состава суда присяжных нужно выбрать семь присяжных и двух запасных присяжных.

Банчук также сообщил, что законопроектом предусматривается привлечение суда присяжных для рассмотрения особо тяжких преступлений, в частности, насильственных.

"Мы начнем с пожизненного лишения свободы. Сейчас сравнительно небольшое количество таких дел. Сейчас рассматривается ежегодно около пятидесяти производств по всей Украине. Такие дела будут рассматривать суды присяжных", - заявил он.

А с 2022 года будут рассматриваться те дела, которые предусматривают лишение свободы на срок более десяти лет, преимущественно связанные с насилием. В то же время обвиняемый имеет право отказаться от этого суда.

Напомним, Министерство юстиции Украины заявляет, что классический суд присяжных может заработать в Украине с 2021 года. Так, ведомство разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных. Документы были недавно зарегистрированы в парламенте.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря Кабмин одобрил два законопроекта, регулирующие работу суда присяжных.