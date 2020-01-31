У Кабміні розповіли, як формуватимуть список кандидатів до суду присяжних

Фото: Олександр Банчук (facebook.com)

У Мін'юсті розповіли про новації законопроекту про класичний суд присяжних в Україні

Заступник міністра юстиції України Олександр Банчук розповів, як формуватимуть список кандидатів до суду присяжних після того, як буде схвалений та запрацює розроблений Мін'юстом закон. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За словами урядовця, відповідно до законопроекту, список кандидатів у присяжні буде формуватися на підставі списків з Державного реєстру виборців.

"Люди будуть отримувати судові повістки з пропозицією стати присяжним. Якщо людина не зможе з якихось причин приймати участь у суді, вона може відмовитися. Приклади відмов можуть буті різні: наявність малої дитини, умови роботи, неготовність виконувати функції присяжного та інше", - пояснив замміністра.

Вказано, що список кандидатів у присяжні формується територіальним управлінням Державної судової адміністрації шляхом випадкового вибору. Для цього працює електронна система. За новим законопроектом, всього для формування складу суду присяжних потрібно обрати сім присяжних та двох запасних присяжних.

Банчук також поінформував, що законопроектом передбачається залучення суду присяжних до розгляду особливо тяжких злочинів, зокрема, насильницьких.

"Ми почнемо з довічного позбавлення волі. Зараз є порівняно невелика кількість таких справ. Наразі розглядається щороку біля п'ятдесяти проваджень по всій Україні. Такі справи будуть розглядати суди присяжних", - заявив він.

А з 2022 року будуть розглядатися ті справи, які передбачають позбавлення волі на строк більше десяти років, переважно пов’язані з насильством. Водночас обвинувачений має право відмовитися від цього суду.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України заявляє, що класичний суд присяжних може заробити в Україні з 2021 року. Так, відомство розробило два законопроекти, прийняття яких забезпечить введення у країні класичного інституту присяжних. Документи були недавно зареєстровані в парламенті.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня Кабмін схвалив два законопроекти, що регулюють роботу суду присяжних.