В Кабмине рассказали, когда будет деоккупация Крыма

По его словам, мир очень быстро меняется, а с ним и перспективы России как страны-бензоколонки.

"Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе - это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей", - заявил он.

Резников уверен, что мир увидит деоккупацию Крыма достаточно быстро.

"К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка", - сообщил он.