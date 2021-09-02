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В Кабмине рассказали, когда будет деоккупация Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ожидают, что деоккупация Крыма будет достаточно быстро. И ее поддержит российское руководство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

По его словам, мир очень быстро меняется, а с ним и перспективы России как страны-бензоколонки.

"Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе - это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей", - заявил он.

Резников уверен, что мир увидит деоккупацию Крыма достаточно быстро.

"К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка", - сообщил он.

Напомним, Зеленский сомневается в эффективности международной системы безопасности из-за оккупации Крыма.

Отметим, на Крымской платформе приняли совместную декларацию. Призывают РФ к конструктивному участию.

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