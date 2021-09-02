В Кабміні розповіли, коли буде деокупація Криму

За його словами, світ дуже швидко змінюється, а з ним і перспективи Росії як країни-бензоколонки.

"Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті й газі - це помилка. Європа каже: до 2030 року ми відмовимося від бензинових двигунів", - заявив він.

Резніков впевнений, що світ побачить деокупацію Криму досить швидко.

"До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії. І це не жарт", - повідомив він.