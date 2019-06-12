В Кабмине раскритиковали введение штрафов за долги по коммуналке

Министр социальной политики Андрей Рева раскритиковал введение пени за долги по коммунальным услугам, назвав ее "полной ерундой". Об этом Рева сообщил журналистам в кулуарах правительства.

Рева считает, что не нужно было добавлять статью закона "О жилищно-коммунальных услугах", о введении пени за жилищно-коммунальные услуги, которая вступила в силу с 1 мая 2019 года.

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная ерунда. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню - какой в этом смысл? Это ерунда полная… Говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить - я считаю, что это ерунда полная", - заявил он.

Рева напомнил, что решение о введении пени продиктовано соответствующим законом. По его словам, по закону такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня. В случае проблем с выплатой зарплаты либо задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет, заявил Рева.

Напомним, РБК-Украина писало, что пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались с 1 мая, начали начислять в Украине. Согласно статье 26 закон, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ выпустило разъяснение, согласно которому "пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг".

Отметим, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2019 года составила 63,5 млрд гривен, что на 5,7 млрд гривен меньше, чем месяцем ранее.