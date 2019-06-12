У Кабміні розкритикували введення штрафів за борги по комуналці

Міністр соціальної політики Андрій Рева розкритикував введення пені за борги по комунальним послугам, назвавши її "повною нісенітницею". Про це Рева повідомив журналістам в кулуарах уряду.

Рева вважає, що не потрібно було додавати статтю закону "Про житлово-комунальні послуги", про введення пені за житлово-комунальні послуги, яка вступила в силу з 1 травня 2019 року.

"Я вважаю, що цього не треба було робити, це повна нісенітниця. Якщо людина не платить, а на неї ще нараховують пеню - який у цьому сенс? Це дурниця повна... Говорити про бідних людей і ще нараховувати їм пеню, коли у них нічим заплатити - я вважаю, що це повна нісенітниця", - заявив він.

Рева нагадав, що рішення про введення пені продиктовано відповідним законом. За його словами, за законом така пеня буде нараховуватися з 10 червня. В разі проблем з виплатою зарплати або затримок субсидій від держави пеня нараховуватися не буде, заявив Рева.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що пеню за борги по оплаті за житлово-комунальні послуги, які утворилися з 1 травня, почали нараховувати в Україні. Відповідно до статті 26 закону, розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником. Але він не може бути вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оприлюднило роз'яснення, згідно з яким "пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, яка утворюється з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг".

Відзначимо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2019 року склала 63,5 млрд гривень, що на 5,7 млрд гривень менше, ніж місяцем раніше.