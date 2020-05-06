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В Кабмине просят принять закон о погашении задолженности на оптовом рынке э/э

Новости » Энергетика     06.05.2020 - 11:13
В Кабмине просят принять закон о погашении задолженности на оптовом рынке э/э
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент принял соответствующий проект закона за основу

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец просит Верховную раду окончательно во втором чтении принять закон о погашении задолженности на оптовом рынке электроэнергии. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Она отметила, что сейчас страна переживает самый большой кризис энергосектора за всю свою историю.

"Мы переживаем самый большой кризис энергетического сектора за всю историю Украины, потому что мы имеем и физическую, и топливную и экономическую разбалансированность в результате тех решений, которые принимались в последнее время. Конечно, ситуация была ухудшена тем, что мы переживаем пандемию, и очень значительное сокращение потребления", - подчеркнула Буславец.

И. о. министра сообщила о шагах, которые уже наработаны для стабилизации ситуации. В частности, первым из них она назвала "физический баланс электроэнергии, который бы отвечал реалиям".

По ее словам, 29 апреля состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, по итогам которого было подготовлено и уже утверждено премьер-министром Украины решение, которое включает 20 мероприятий, которые необходимо выполнить в очень сжатые сроки, как исполнительной власти, так и регулятору.

Буславец обратилась к депутатскому корпусу и профильному комитету с призывом поддержать план, наработанный Антикризисным энергетическим штабом, путем наработки необходимых законодательных инициатив.

"Мы благодарны за поддержку законопроекта о погашении долгов старого рынка и надеемся, что в очень сжатые сроки он будет доработан и представлен на второе чтение и мы сможем его реализовать. Но для этого нам еще необходимо проработать законопроекты №№2390, 2389, 2388. Это нам позволит, как минимум, повысить ликвидность генерирующих компаний и улучшить их финансовое состояние", - подчеркнула и.о. министра.

Напомним, ранее Рада приняла за основу проект закона №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", за проект проголосовали 258 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Кабмин на внеочередном заседании правительства поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина из-за коронавируса.

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