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У Кабміні просять ухвалити закон про погашення заборгованості на оптовому ринку е/е

Новини » Енергетика     06.05.2020 - 11:13
У Кабміні просять ухвалити закон про погашення заборгованості на оптовому ринку е/е
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент ухвалив відповідний проект закону за основу

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець просить Верховну раду остаточно у другому читанні ухвалити закон про погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вона наголосила, що зараз країна переживає найбільшу кризу енергосектору за всю свою історію.

“Ми переживаємо найбільшу кризу енергетичного сектору за всю історію України, тому що ми маємо і фізичну, і паливну, і економічну розбалансованість внаслідок тих рішень, які приймалися останнім часом. Звичайно, ситуація була погіршена тим, що ми переживаємо пандемію, і дуже значне скорочення споживання”, - наголосила Буславець.

В. о. міністра повідомила про кроки, які вже напрацьовані задля стабілізації ситуації. Зокрема, першим із них вона назвала “фізичний баланс електроенергії, який би відповідав реаліям”.

За її словами, 29 квітня відбулось засідання Антикризового енергетичного штабу, за підсумками якого було підготовлене і вже затверджене прем’єр-міністром України рішення, яке включає 20 заходів, які необхідно виконати у дуже стислі терміни, як виконавчій владі, так і регулятору.

Буславець звернулась до депутатського корпусу і профільного комітету із закликом підтримати план, напрацьований Антикризовим енергетичним штабом, шляхом напрацювання необхідних законодавчих ініціатив.

"Ми вдячні за підтримку законопроекту про погашення боргів старого ринку і сподіваємось, що у дуже стислі терміни він буде доопрацьований і поданий на друге читання і ми зможемо його реалізовувати. Але для цього нам ще необхідно пропрацювати законопроекти №№2390, 2389, 2388. Це нам дозволить, як мінімум, підвищити ліквідність генеруючих компаній і покращити їх фінансовий стан", - підкреслила в.о. міністра.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила за основу проект закону №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", за проект проголосували 258 нардепів.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня Кабмін на позачерговому засіданні уряду доручив розробити механізм щодо заборони відключення електроенергії за несплату на період карантину через коронавірус.

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