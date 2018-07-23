В Кабмине прокомментировали возможные санкции России против Украины

Климпуш-Цинцадзе считает, что Россия смешно выглядит, пытаясь ввести санкции против Украины

Российская Федерация (РФ), пытаясь ввести санкции против страны, которая является жертвой российской военной агрессии, выглядит смешно. Такое мнение выразила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, после незаконно захвата украинских территорий, информационных и кибератак, запрета транзита украинской продукции через РФ, создания торговых препятствий - Россия и так все это время создает так называемые "санкции".

"Хотите назовем это тем, чем это является - атакой на суверенное государство. Поэтому, еще одна санкция, санкцией меньше, санкцией больше. Какие санкции против страны, которая стала жертвой ее агрессии? Россия просто смешно выглядит", - считает Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде, нардеп Ирина Луценко (БПП) заявила, что Российская Федерация может готовить санкции против Украины в ответ на иски в международных судах.

Кроме того, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая заявила, что не исключает введение санкций РФ против Украины. Таким образом она прокомментировала информацию российских СМИ о том, что Москва готовит санкции против Украины.

Предполагается, что под новые ограничения могут попасть сотни физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и чиновники. Предполагается, что одним из мероприятий будет блокирование их активов в России и запрет на вывод капитала. В то же время, не исключено, что влияние санкций на их фигурантов окажется символическим.