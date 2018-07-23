В Кабміні прокоментували можливі санкції Росії проти України

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Росія смішно виглядає, намагаючись ввести санкції проти України

Російська Федерація (РФ), намагаючись ввести санкції проти країни, яка є жертвою російської військової агресії, виглядає смішно. Таку думку висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, після незаконно захоплення українських територій, інформаційних і кібератак, заборони транзиту української продукції через РФ, створення торговельних перешкод - Росія увесь цей час і так створює так звані "санкції".

"Хочете назвемо це тим, чим це є - атакою на суверенну державу. Тому, ще одна санкція, санкцією менше, санкцією більше. Які санкції проти країни, яка стала жертвою її агресії? Росія просто смішно виглядає", - вважає Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді, нардеп Ірина Луценко (БПП) заявила, що Російська Федерація може готувати санкції проти України у відповідь на позови в міжнародних судах.

Окрім того, перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька заявила, що не виключає введення санкцій РФ проти України. Таким чином вона прокоментувала інформацію російських ЗМІ про те, що Москва готує санкції проти України.

Передбачається, що під нові обмеження можуть потрапити сотні фізичних і юридичних осіб, у тому числі великі бізнесмени і чиновники. Передбачається, що одним із заходів буде блокування їх активів в Росії та заборона на виведення капіталу. У той же час, не виключено, що вплив санкцій на їх фігурантів виявиться символічним.