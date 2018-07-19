У Мін'юсті не виключають введення санкцій РФ проти України

Заступник міністра прокоментувала можливе введення санкцій РФ проти України

Міністерство юстиції України поки не має офіційної інформації про підготовку Російською Федерацією санкцій проти України. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька.

За словами Бернацької, українська сторона офіційно не контактує з РФ і дізналася про можливе введення санкцій з російських ЗМІ.

"Звичайно, в Росії, де поняття верховенства права не існує, можуть бути прийняті указом президента будь-які санкції, які вони побажають. Подивимося, в яких рамках вони будуть використані в подальшому", - пояснила вона.

Вона також припустила, що санкції можуть бути введені проти українських політиків.

"Очевидно, що і в українців є майно в Росії. Але я не вважаю, що це буде стосуватися звичайних громадян. Тому що це буде більше стосуватися політиків, які активно висловлюються проти Російської Федерації. Звичайно, там вже є широкий перелік тих, хто не в'їзний до Росії. Тому я думаю, що надалі будуть якісь подальші санкції. Мені важко сказати у кого (з українських політиків, - ред.) є якісь активи в РФ", - додала Бернацька.

Заступник міністра юстиції зазначила, що російські санкції навряд чи завдадуть шкоди комусь в Україні.

"На сьогоднішній момент ми зробили перші санкційні списки, тому надалі наша політика не буде змінюватися. У Росії, мабуть, вирішили, що вони багато років під санкціями, тому вирішили зробити зустрічний крок. Я думаю, що з політиків в Україні майже ніхто й не має наміру їхати в РФ або мати якісь зв'язки з цією країною", - додала Бернацька

Відзначимо, як раніше повідомляв російський "Комерсант" з посиланням на джерела в уряді РФ, Москва готує санкції проти України. Під нові обмеження нібито можуть потрапити сотні фізичних і юридичних осіб, у тому числі великі бізнесмени і високопоставлені чиновники. Передбачається, що одним із заходів буде блокування їх активів в Росії і заборона на виведення капіталу. У той же час, не виключено, що вплив санкцій на їх фігурантів виявиться символічним.

Нагадаємо, раніше до європейських санкцій проти окупації Криму приєдналися ще п'ять країн.