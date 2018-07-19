РФ може готувати санкції проти України через позови в міжнародних судах, - Луценко

У Порошенка прокоментували можливе введення санкцій РФ проти України

Російська Федерація може готувати санкції проти України у відповідь на позови в міжнародних судах. Про це заявила представник президента у Верховній раді, нардеп Ірина Луценко (БПП), передає кореспондент РБК-Україна.

На думку Луценко, велика кількість позовів проти Російської Федерації в міжнародних судах змушує її відповідати.

"Від (президента РФ Володимира, - ред.) Путіна можна чекати багато чого. Їм не подобається виграш "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. У нас багато міжнародних позовів ..., пов'язаних з Керченською протокою, недотриманням морського права в питанні перебування українських суден в Азовському морі. У нас дуже багато позовів, пов'язаних з порушенням прав українських громадян у Криму. Крім того, багато позовів до ЄСПЛ. Тому РФ змушена відповідати", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька заявила, що не виключає введення санкцій РФ проти України. Таким чином вона прокоментувала інформацію російських ЗМІ про те, що Москва готує санкції проти України.

Передбачається, що під нові обмеження можуть потрапити сотні фізичних і юридичних осіб, у тому числі великі бізнесмени і чиновники. Передбачається, що одним із заходів буде блокування їх активів в Росії та заборона на виведення капіталу. У той же час, не виключено, що вплив санкцій на їх фігурантів виявиться символічним.