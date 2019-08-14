У Кабміні прокоментували необхідність дострокових місцевих виборів

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман підкреслив, що спочатку треба завершити реформу децентралізації

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман прокоментував необхідність дострокових місцевих виборів в Україні. Про це він сказав під час відкриття засідання уряду у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, спочатку необхідно завершити реформу децентралізації.

"Потрібно спочатку завершити реформу децентралізації, зробити зміну законодавства, треба вдосконалювати законодавство про місцеві вибори… і після того як будуть проведені зміни, можливо проводити чергові (місцеві, - ред.) вибори", - пояснив глава уряду.

Крім того, прем’єр-міністр підкреслив необхідність прийняття нового закону про столицю, який би чітко визначив повноваження міського голови.

"Україні потрібен новий закон про столицю, про місто Київ. Де були прописані повноцінно повноваження міського голови… Сподіваюся, буде напрацьований новим парламентом, новим урядом", - сказав Гройсман.

"Наша робота по підготовці перехідних матеріалів дозволить новому уряду швидше перейти до справ", - додав глава уряду.

Нагадаємо, раніше керівник офісу президента України Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами глави ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук раніше заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокове проведення виборів до органів місцевого самоврядування.

Сам Зеленський раніше закликав не розслаблятися, коментуючи ймовірність проведення місцевих виборів.