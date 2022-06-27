В Кабмине призвали украинцев закрывать окна: о чем речь

Отопление

"Хочу обратиться к украинцам, относиться максимально бережно к энергии, теплу. Мы должны прекратить регулировать температуру в домах путем открытия окон и жить зимой с открытыми окнами. Должны подготовиться по-взрослому к следующему отопительному сезону, в том числе проводя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и другими вещами", - заявил он.

Кроме того, министр отметил, что в случае, если из-за военных действий не будет возможности обеспечить централизованное отопление, в отдельных общинах будут развернуты модульные мобильные системы.

Свет

Чернышов также прокомментировал вероятность веерных отключений в Украине.

"Мы понимаем, что отопительный сезон - это баланс наличия природного газа, угля, а также электроэнергии. Также мы должны говорить о других возможных альтернативных источниках энергии, над этим мы активно работаем. Но никаких веерных отключений не планируется",- отметил он.