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У Кабміні закликали українців закривати вікна: про що мова

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Українці в опалювальному сезоні 2022 будуть з теплом, але урядовці радять громадянам підготуватися до зими. Зокрема, варто припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства розвитку громад та територій України Олексія Чернишова в ефірі телемарафону.

Опалення

"Хочу звернутися до українців, ставитися максимально дбайливо до енергії, тепла. Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон і жити взимку з відкритими вікнами. Маємо підготуватися по-дорослому до наступного опалювального сезону, у тому числі проводячи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверми, дахами, під'їздами і іншими речами", - заявив він.

Крім того, міністр зазначив, що у випадку, якщо через воєнні дії не буде можливості забезпечити централізоване опалення, в окремих громадах будуть розгорнуті модульні мобільні системи.

Світло

Чернишов також прокоментував ймовірність віялових відключень в Україні.

"Ми розуміємо, що опалювальний сезон - це баланс наявності природного газу, вугілля, а також електроенергії. Також ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії, над цим ми активно працюємо. Але ніяких віялових відключень не планується", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що взимку в Україні тарифи залишатимуться без змін. Мова йде, перш за все, про опалення та постачання гарячої води.

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Кабінет Міністрів УкраїниОпалювальный сезон