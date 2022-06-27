ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тарифы не вырастут, но кому-то придется платить больше. Чего ждать от отопительного сезона

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 10:57
Тарифы не вырастут, но кому-то придется платить больше. Чего ждать от отопительного сезона Фото: тарифы на коммуналку в отопительном сезоне не будут расти (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Отопительный сезон 2022 в Украине будет сверхсложным, но тарифы на коммунальные услуги не вырастут. Вместе с тем, в некоторых общинах все же придется платить больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова в эфире телемарафона.

"Зима близко и она будет сверхсложной в нашей истории. Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными", - отметил он.

Вместе с тем, он добавил, что когда речь идет о неизменности тарифов, имеется в виду центральное отопление и снабжение горячей водой. Именно эти тарифы не меняются, несмотря на цену газа.

"То, что касается ситуации с индивидуальным отоплением, то на самом деле кое-где цены будут расти. Вместе с органами местного самоуправления, с общинами мы рассматриваем поддерживающие меры, чтобы не оставить украинцев один на один с этой проблемой", - добавил он.

По словам министра, в тех общинах, где есть доступ к альтернативным видам топлива готовятся соответствующие меры, чтобы поддержать граждан.

"Но, в первую очередь, когда мы готовим отопительный сезон, мы должны говорить о центральном отоплении и поставках горячей воды", - подчеркнул Чернышов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что до конца войны в Украине вводят мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы Отопительный сезон
NEWS
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться