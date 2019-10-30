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В Кабмине предлагают запретить россиянам владеть украинскими СМИ

Новости » Политика    30.10.2019 - 15:22
В Кабмине предлагают запретить россиянам владеть украинскими СМИ
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Бородянский считает, что СМИ должны стать защитой Украины от гибридной войны

Украина может запретить гражданам Российской Федерации владеть украинскими средствами массовой информации (СМИ). Об этом на форуме в Мариуполе заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, СМИ должны стать элементом защиты Украины и информационного пространства от гибридной войны.

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования СМИ", - заявил Бородянский.

Напомним, ранее в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заинтересовался финансированием издания "Новое время".

"Кстати, я хотел спросить, а откуда деньги в вашей компании НВ, западные? Dragon Capital. Конечный бенефициар - Томаш Фиала. То есть украинские СМИ финансируются иностранными компаниями, я правильно понимаю?", - сказал он и добавил, что средства массовой информации должны быть независимыми и украинскими.

Отметим, российские СМИ занимают самую нижнюю строчку в рейтингах доверия граждан Украины. В частности, в феврале 2019 года, по данным опроса Центра Разумкова, российским СМИ не доверяли 83% украинцев.

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