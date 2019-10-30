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У Кабміні пропонують заборонити росіянам володіти українськими ЗМІ

Новини » Політика    30.10.2019 - 15:22
У Кабміні пропонують заборонити росіянам володіти українськими ЗМІ
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Бородянський вважає, що ЗМІ мають стати захистом України від гібридної війни

Україна може заборонити громадянам Російської Федерації володіти українськими засобами масової інформації (СМИ). Про це на форумі в Маріуполі заявив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

За його словами, ЗМІ повинні стати елементом захисту України та інформаційного простору від гібридної війни.

"Ми повинні ввести обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами або використання російського капіталу для фінансування ЗМІ", - заявив Бородянський.

Нагадаємо, раніше в ході прес-марафону президент України Володимир Зеленський зацікавився фінансуванням видання "Новое время".

"До речі, я хотів запитати, а звідки гроші у вашій компанії НВ, західні? Dragon Capital. Кінцевий бенефіціар - Томаш Фіала. Тобто українські ЗМІ фінансуються іноземними компаніями, я правильно розумію?", - сказав він і додав, що засоби масової інформації повинні бути незалежними та українськими.

Зазначимо, російські ЗМІ займають найнижчу сходинку в рейтингах довіри громадян України. Зокрема, у лютому 2019 року, за даними опитування Центру Разумкова, російським ЗМІ не довіряли 83% українців.

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