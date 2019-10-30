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Крым исчез с повестки масс-медиа и СМИ, - Зеленский

Новости » Политика    30.10.2019 - 11:11
Крым исчез с повестки масс-медиа и СМИ, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что украинское информационное поле "заминировано"

На сегодняшний день Крыма нет в повестке больших масс-медиа и средств массовой информации (СМИ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, вопроса Крыма сейчас нет на информационной повестке СМИ и крупных масс-медиа, а о жителях подконтрольных Украине территорий Донбасса говорят только в контексте войны.

"Сегодня Крым вообще отсутствует в больших масс-медиа. Он исчез из информационной повестки СМИ. Упоминания о людях на подконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо. А наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым "ЛНР", "ДНР", всех без исключения называют "сепарами", а в официальной риторике уже стало нормальным говорить "жители временно оккупированных территорий" и все меньше вспоминая жителей Крыма и Донбасса мы говорим "граждане Украины". Мы не должны об этом забывать", - подчеркнул глава государства.

ФОРУМ ЕДИНСТВА - прямая трансляция, Мариуполь 30 октября 2019

ФОРУМ ЕДИНСТВА - прямая трансляция, Мариуполь 30 октября 2019

Опубликовано Министерство культуры, молодежи и спорта Украины Среда, 30 октября 2019 г.

Кроме того, президент заявил, что информационное поле Украины сейчас "заминировано".

"Сегодня наше информационное поле заминировано. Кроме фейков и манипуляций встречается гнев, агрессия. всем обществом нам следует говорит спокойно, без лишних эмоций и лишних лозунгов", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об основных приоритетах в вопросах Донбасса и Крыма. Глава государства заявил, что главными приоритетами являются информационная и гуманитарная политика.

Зеленский назвал приоритеты в отношении Донбасса и Крыма Зеленский: нам нужен мир на наших условиях
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассКрым
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