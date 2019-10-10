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Зеленский заинтересовался финансированием "Нового времени"

Новости » Политика    10.10.2019 - 11:38
Зеленский заинтересовался финансированием "Нового времени"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заинтересовался тем, что "украинские СМИ финансируются иностранными компаниями"

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заинтересовался финансированием издания "Новое время". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Президент заинтересовался тем, что "украинские СМИ финансируются иностранными компаниями".

"Кстати, я хотел спросить, а откуда деньги в вашей компании НВ, западные? Dragon Capital. Конечный бенефициар - Томаш Фиала. То есть украинские СМИ финансируются иностранными компаниями, я правильно понимаю?", - сказал он.

Зеленский добавил, что средства массовой информации должны быть независимыми и украинскими.

"Мы сейчас говорим о земельной реформе - и все говорят: смотрите, это же наша земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. Далее все говорят: а юридические лица - то бенефициарами конечными должны быть тоже только украинцы ", - сказал он.

Отметим, что с 10 утра продолжается пресс-марафон Зеленского, который продлится около 10 часов.

На пресс-марафон аккредитованы более 300 журналистов. Согласно анонсированному формату мероприятия, представители медиа задавают вопросы главе государства группами по 7-10 человек.

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