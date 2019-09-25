У Кабміні пропонують зібрати всі міністерства в одній будівлі

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Всі міністерства можуть розмістити у будівлі Кабміну на Грушевського

Кабінеті міністрів України розглядають можливість зібрати всі міністерства в одній будівлі. Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, розглядається можливість централізувати все, де це не буде заважати ефективній роботі.

"Причому я впевнений, що в цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, але і з іншими органами влади, аж до регіонів. Само собою, щоб ефективно все централізувати багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму... Так, дивись, всі міністерства зможуть приїхати в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву", - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського відмовилася від переїзду Офісу.

"Поки ми не змогли цього зробити, тому що є дуже багато питань у сфері безпеки та зв'язку. І з цієї точки зору будь-який переїзд, в Український дім або в інші місця, які ми розглядали, він пов'язаний з великою частиною роботи", - прокоментував Богдан відстрочку переїзду.

В кінці серпня він заявляв, що до цих пір не могли підібрати місце для переїзду Офісу.