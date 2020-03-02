В Кабмине может появиться должность вице-премьер-министра по обороне, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в парламенте хотят усилить интеграционную функцию в сфере обороны.

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - заявил Арахамия.

Он также заявил, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появиться четыре-пять новых лиц. При этом, он отметил, что маловероятно, что в Кабмине может появится должность первого вице-премьер-министра.

Напомним, ранее источник в Верховной раде рассказал РБК-Украина, что во время внеочередного заседания Рады нардепы планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности. При этом он добавил, что депутаты планируют уволить министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики.

Кроме того, в ходе брифинга премьер Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в правительстве заявил, что в Кабинете министров думают об усилении.