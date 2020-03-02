У Кабміні може з'явитися посада віце-прем'єр-міністра з питань оборони, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів України може з'явитися посаду віце-прем'єр-міністра обороні. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у парламенті хочуть посилити інтеграційну функцію у сфері оборони.

"Ми хотіли б посилити інтеграційну функцію у сфері оборони. У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс "Укроборонпром", є приватний оборонний сектор і т. д. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію повинна брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віце-прем'єра з питань оборони", - заявив Арахамія.

Він також заявив, що після найближчої ротації у складі Кабміну з'явиться чотири-п'ять нових осіб. При цьому, він зазначив, що малоймовірно, що в Кабміні може з'явитися посада першого віце-прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше джерело у Верховній раді розповів РБК-Україна, що під час позачергового засідання Ради нардепи планують призначити чотирьох міністрів і створити посаду віце-прем'єра з питань промисловості. При цьому він додав, що депутати планують звільнити міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я і міністра соціальної політики.

Крім того, в ході брифінгу прем'єр Олексій Гончарук, коментуючи кадрові зміни в уряді заявив, що у Кабінеті міністрів думають про посилення.