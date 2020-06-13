В Кабмине пояснили, что дает Украине новый статус в НАТО

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями свидетельствует о приближении Украины к стандартам Североатлантического альянса. Новое партнерство также дает Украине новые возможности для проведения военных учений со странами НАТО.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24".

По словам вице-премьера, решение о предоставлении Украине нового статуса свидетельствует о том, что Киев сделал достаточно в рамках выполнения годовых программ и приблизился к стандартам НАТО таким образом, чтобы иметь возможность обмениваться ранее закрытой для нас оперативной информацией.

"Так же граждане и сотрудники специальных органов могут быть связными офицерами, которые будут делегированы в специальные натовские органы для взаимодействия и обмена информацией", - добавила она.

Стефанишина отметила, что новый статус позволит Украине организовывать совместные военные учения со странами-участницами НАТО, ведь уставы и документы украинских подразделений полностью совместимы с натовскими.

"Мы можем их инициировать, беспрепятственно участвовать в учениях как полноправные участники", - подчеркнула вице-премьер.

Напомним, вчера Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, о чем известил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Однако, новый статус Украины никоим образом не повлияет на возможное полноправное членство в НАТО.