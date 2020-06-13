У Кабміні пояснили, що дає Україні новий статус в НАТО

Статус партнера НАТО з розширеними можливостями свідчить про наближення України до стандартів Північноатлантичного альянсу. Нове партнерство також дає Україні нові можливості для проведення військових навчань з країнами НАТО.

Про це заявила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами віце-прем'єра, рішення про надання Україні нового статусу свідчить про те, що Київ зробив достатньо в рамках виконання річних програм та наблизився до стандартів НАТО так, щоб мати можливість обмінюватися раніше закритою для нас оперативною інформацією.

"Так само громадяни та співробітники спеціальних органів можуть бути зв’язковими офіцерами, які будуть делеговані у спеціальні натівські органи для взаємодії та забезпечення обміну інформацією", - додала вона.

Стефанішина зазначила, що новий статус дозволить Україні організовувати спільні військові навчання з країнами-учасницями НАТО, адже статути та документи українських підрозділів повністю сумісні з натівськими.

"Ми можемо їх ініціювати, безперешкодно брати участь в навчаннях як повноправні учасники", - наголосила віце-прем'єр.

Нагадаємо, вчора Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, про що сповістив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Однак, новий статус України жодним чином не вплине на можливе повноправне членство в НАТО.