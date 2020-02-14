В Кабмине показали разницу между платежками за тепло в январе

В Кабинете министров Украины сравнили размер платежек за тепло индивидуальных пользователей в январе 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По словам Гончарука, несмотря на то, что еще не все украинцы получили январские платежки за тепло, в правительстве фиксируют снижение. Он добавил, что за зиму граждане Украины заплатят за тепло меньше чем в прошлом году.

Кроме того, премьер-министр опубликовал сравнительную схему, на которой изображена разница между платежками за январь, которые украинцы получали в 2019 и 2020 годах. Так, наибольшая разница в платежках индивидуальных пользователей зафиксирована в Одесской области и составляет -59%.

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук анонсировал увеличение размера платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года по сравнению с платежкой за прошлый год. Размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения.

Также РБК-Украина писало, что в КП "Киевтеплоэнерго" объяснили причины роста сумм в платежках за тепло. Увеличение сумм в платежках за отопление в январе 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года в Киеве связано с температурой воздуха и стоимостью газа.