У Кабміні показали різницю між платіжками за тепло у січні

У Кабінеті міністрів України порівняли розмір платіжок за тепло індивідуальних користувачів у січні 2019 та 2020 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За словами Гончарука, попри те, що ще не всі українці отримали січневі платіжки за тепло, в уряді фіксують зниження. Він додав, що за зиму громадяни України заплатять за тепло менше ніж минулого року.

Крім того, прем'єр-міністр опублікував порівняльну схему, на якій зображена різниця між платіжками за січень, які українці отримували у 2019 та 2020 роках. Так, найбільша різниця у платіжках індивідуальних користувачів зафіксована в Одеській області та становить -59%.

Нагадаємо, раніше глава уряду Олексій Гончарук анонсував збільшення розміру платіжки за житлово-комунальні послуги за січень 2020 року в порівнянні з платіжкою за минулий рік. Розмір платіжки у січні зріс, у тому числі, через те, що зросла ціна на газ для населення.

Також РБК-Україна писало, що у КП "Київтеплоенерго" пояснили причини зростання сум у платіжках за тепло. Збільшення сум у платіжках за опалення у січні 2020 року в порівнянні з груднем 2019 року в Києві пов'язана з температурою повітря та вартістю газу.