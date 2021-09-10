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В Кабмине пока не планируют дополнительных ограничений на торговлю с Россией

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 12:41
В Кабмине пока не планируют дополнительных ограничений на торговлю с Россией Фото: торговый представитель Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Резких изменений в динамике двусторонней торговли между Украиной и Россией ожидать не стоит. Санкции, если и будут расширяться, то незначительно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война - не помеха. Как и чем Украина продолжает торговать с Россией".

"Мы пока не планируем дополнительных ограничительных мер в торговле с Россией. Сейчас объемы торговли постепенно сокращаются естественным путем", - заявил РБК-Украина заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Не планируется также и выход Украины из соглашения о Зоне свободной торговли с СНГ. Этот договор сейчас практически не регулирует торговые отношения с РФ, но сохраняет условия свободной торговли с другими странами Содружества. Некоторые из них из-за влияния России вряд ли согласятся на переход к двусторонним торговым соглашениям с Украиной.

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Война – не помеха. Как и чем Украина продолжает торговать с Россией
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Война – не помеха. Как и чем Украина продолжает торговать с Россией