Война – не помеха. Как и чем Украина продолжает торговать с Россией

Украина вынуждена торговать с РФ, несмотря на взаимные пакеты санкций, оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Перестав покупать у страны-агрессора газ, украинская сторона вынуждена сохранить поставки других энергоресурсов. О том, чем торгуют Киев и Москва, а также доле России в украинской торговле – ниже в материале РБК-Украина.

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины, несмотря на действующие больше семи лет торговые ограничения. Большинство взаимных санкций страны вводили уже после оккупации РФ Крыма и начала войны на Донбассе.

Товарооборот со страной-агрессором упал в пять раз (с учетом услуг) – с 55,6 млрд долларов в 2013 году до 11 млрд в 2020-м. А отрицательное сальдо в балансе существенно сократилось – с почти 15 до 0,3 млрд долларов.

И при этом среди всех стран Россия занимает третье место в украинской торговле после Китая и Германии. Но торговым партнером №1 для нашей страны стал Евросоюз, если рассматривать блок как единое таможенное пространство.

Хроники "торговой войны"

"Торговая война" между Украиной и Россией началась еще до печально известных событий в Крыму и Донбассе. В середине 2013 года, пытаясь сорвать Украине подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, Россия фактически перекрыла ввоз железнодорожных вагонов из нашей страны, отменив действие сертификата на продукцию Крюковского вагоностроительного завода.

Затем был ограничен импорт продукции ряда машиностроительных предприятий, что привело к сокращению экспорта более чем на 1 млрд долларов. Вскоре после этого ограничили поставки сыров, кондитерских и молочных изделий, сахара и алкоголя.

Еще один виток напряжения между странами произошел после того, как с января 2016 года вступила в действие торговая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На некоторые виды продукции в нем предусмотрена беспошлинная двусторонняя торговля.

Россия в ответ на это отменила условия свободной торговли с Украиной, которые действовали с сентября 2012 года в рамках договора о ЗСТ СНГ. После чего стали применяться ввозные и вывозные пошлины, что существенно повысило стоимость экспорта и импорта двух стран.

Вдобавок с 2016 года РФ ввела полное эмбарго на ввоз продовольственной продукции из Украины. Это привело к резкому снижению товарооборота – с 21,8 до 16,8 млрд долларов. Летом того же года новым этапом "торговой войны" стал запрет на транзит из Украины товаров через территорию РФ в Казахстан и Кыргызстан. Потери для экономики увеличились еще на 1 млрд долларов.

Украина начала применять санкции в отношении России в сентябре 2015 года. Их ввели против сотен физических и юридических лиц. В декабре того же года запретили и ввоз ряда товаров из России. Ежегодно эти ограничения продлевают, а санкционные списки время от времени расширяют.

После отказа от поставок газа в 2015 году Украина продолжает закупать в России нефтепродукты и уголь. Это более чем половина всего импорта из этой страны. В прошлом году поставок нефти и нефтепродуктов было на 1,2 млрд долларов, угля – свыше 1 млрд долларов, следует из данных Гостаможни. Причем в этой группе товаров Россия заняла первую строчку среди других стран-импортеров.

Кроме того, из РФ в Украину в прошлом году поставили на 343 млн долларов продукции по коду "ядерные реакторы, котлы и машины" и на 217 млн долларов – пластмасс и полимерных материалов. На 182 млн долларов было импортировано черных металлов, на 96 млн – бумаги и картона. Еще примерно на такую же сумму – каучука и резины. После чего следуют такие группы товаров как алюминий и изделия из него, продукты неорганической химии, стекло и изделия из него.

В обратном направлении – то есть из Украины в РФ – везли продукты неорганической химии (554 млн долларов в 2020 году), черные металлы (465,9 млн долларов), ядерные реакторы, котлы и машины (463 млн долларов). Далее в списке – пластмассы и полимерные материалы (153,4 млн долларов), изделия из черных металлов (147 млн долларов), ж/д локомотивы (105 млн долларов) и электрические машины (92 млн долларов).

Импорт "по привычке"

На внутреннем рынке, несмотря на запрет некоторых видов продукции, довольно часто можно увидеть товары российского производства. Это, в частности, косметика, бытовая химия и электротехника. Но это товары не российских компаний, а западных корпораций.

Как рассказали РБУ-Украина в Министерстве экономики, не все эти компании согласились заменить для поставок в Украину страну-производителя своей продукции, так как им не всегда это выгодно. Вместе с тем некоторые из корпораций уже перестроили логистику и поставляют аналогичные товары, произведенные или собранные не в России, а в странах ЕС, к примеру, в Чехии или Польше.

Значительную долю российских товаров в импорте директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин объясняет тем, что в некоторых отраслях все еще работают производственные цепочки времен СССР.

"С момента развала (СССР, – ред.) Украина остается зависима от этих цепочек. С тех пор ничего не менялось. Украинская промышленность постепенно деградировала и не занималась импортозамещением", – уверен эксперт. При этом Амелин убежден, что продолжение торговли с Россией в условиях войны недопустимо, поскольку это фактически является поддержкой экономики страны-агрессора.

Профессор экономики Алексей Плотников также считает, что отчасти торговля сохраняется, поскольку до сих пор есть продукция, которая остается незаменимой. Это, по его словам, следствие сохранившихся элементов кооперации в некоторых сферах производства. Прежде всего, это касается импорта. К экспорту, по его мнению, следует подходить прагматично.

"Есть, конечно, некоторые позиции, которые слабо или вообще незаменимы импортом из других стран. Но это наследие 30-летней давности. Мы, к сожалению, не провели замещение. Но если есть возможность продавать в ту же Россию продукцию, которую никто никогда не купит в ЕС, и она не нужна в Украине, то это надо делать. Это сохраняет рабочие места и поступления в бюджет", – сказал Плотников РБК-Украина.

В рамках СНГ

Резких изменений в динамике двусторонней торговли между Украиной и Россией ожидать не стоит. Санкции, если и будут расширяться, то незначительно.

"Мы пока не планируем дополнительных ограничительных мер в торговле с Россией. Сейчас объемы торговли постепенно сокращаются естественным путем", – заявил РБК-Украина заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Не планируется также и выход Украины из соглашения о ЗСТ СНГ. Этот договор сейчас практически не регулирует торговые отношения с РФ, но сохраняет условия свободной торговли с другими странами Содружества. Некоторые из них из-за влияния России вряд ли согласятся на переход к двусторонним торговым соглашениям с Украиной.

Тем не менее Украина все же начинает возобновлять такие двусторонние соглашения с членами СНГ. Буквально в конце августа Киев и Кишинев дополнили двустороннее торговое соглашение новым пунктом – о применении Пан-евро-средиземноморских правил происхождения товаров.

Такое же изменение ранее было внесено и в договор с Грузией, которая, впрочем, не входит в ЗСТ СНГ. И теперь Украина, Грузия и Молдова, независимо от СНГ, могут более тесно сотрудничать по производству товаров для экспорта в страны ЕС.