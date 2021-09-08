В Кабмине подтвердили отставку трех членов набсовета "Нафтогаза"

В Кабинете министров подтверждают отставку трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Конкурс должны провести до конца ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.
По словам первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко, заявления о приостановке полномочий уже поступили в Кабмин.
"Поэтому предлагается такое протокольное решение. Минэкономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины" … в полном объеме принять дополнительные меры касаемо отбора на три должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - отметил он.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что уже объявлен конкурс по отбору одного члена набсовета.
"Вместе мы должны до конца ноября провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", - добавил премьер.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в отставку решили подать глава набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, а также привело причины такого решения.
Также стало известно, что нового главу "Нафтогаза" выберут на конкурсе до 1 мая 2022 года.