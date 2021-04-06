В Кабмине подготовили порядок выплаты ФОПам по 8 тысяч: как это будет работать

Кто получит выплаты

Программа рассчитана на весь 2021 год. Согласно документу, деньги смогут получить в регионе, где действуют дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия ("красная" зона). Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий.

По 8 тысяч гривен получат только те ФОПы и наемные работники предприятий, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Этот перечень должен утвердить Кабинет министров.

Куда обращаться

Заявление формируется и подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія", в том числе с использованием мобильного приложения.

В заявлении указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

Проверка информации осуществляется во время формирования и подачи заявления на соответствие условиям оказания помощи.

Пенсионный фонд Украины осуществляет перечисление средств для выплаты не позднее чем в течение следующего операционного дня.

Кому не выплатят по 8 тысяч гривен

В порядке прописаны категории, которые не подпадают под действие программы. В первую очередь, это те, чей основной вид деятельности входит в перечень Кабмина. Кроме того, должны быть уплачены все налоги за последний квартал. Для наемных работников также установлен потолок зарплаты, когда компенсации не выплачиваются - 30 тысяч гривен в месяц.