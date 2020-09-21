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В Кабмине подготовили новый проект Стратегии развития "оборонки"

Автор: Юлия Струк

В Кабинете министров подготовили новый проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Проект разработали с учетом Стратегии национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"18 сентября Минэкономики направило в заинтересованные органы проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, которая была разработана с учетом принятой 14 сентября Стратегии национальной безопасности Украины и на основе результатов впервые проведенного в Украине Осмотра оборонно-промышленного комплекса", - указано в сообщении.

Эта стратегия будет служить "дорожной картой" начатых в стране реформ ОПК. На ее основе будут реализованы госпрограммы реформирования ОПК и создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии.

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Указано, что в проекте реформирования ОПК предлагают достичь путем реализации пяти стратегических целей, распределенных в порядке приоритетности. Каждая стратегическая цель разделена на несколько оперативных задач, выполнение которых является необходимым условием для достижения соответствующей стратегической цели.

"Стратегия имеет значение не только как внутренний план дальнейшего развития отечественного ОПК, но и как документ, подтверждающий проведение начатых реформ ОПК, направленных на внедрение международных, европейских стандартов и стандартов НАТО в данной сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что с учетом имеющихся угроз уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября КМУ определил вопросы, которые входят в компетенцию вице-премьер-министра по ОПК Олега Уруского.

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Новости Украины ОПКстратегияМинистерство экономического развития и торговли