Кабмин определил сферы ответственности вице-премьера по ОПК

Фото: вице-премьер-министр по ОПК Олег Уруский (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины определил вопросы, которые входят в компетенцию вице-премьер-министра - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Вице-премьер по ОПК будет отвечать за вопросы национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период, государственной промышленной политики, государственной военно-промышленной политики, оборонно-промышленного комплекса, государственного оборонного заказа, самолетостроительные отрасли.

Также в его компетенцию войдут вопросы по космической деятельности, развитию и эксплуатации транспортной инфраструктуры, техническому регулированию, промышленной безопасности и охране труда, энергетике.

Кроме этого Уруский будет отвечать за инновационную деятельность в стратегических отраслях промышленности, трансферы технологий, взаимодействие с ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), а также другие вопросы по соответствующим направлениям.

Напомним, в середине июля Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавил Уруский.

Также сообщалось, что в Министерстве ОПК не видят возможности для сотрудничества между Украиной и Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса.