У Кабміні підготували новий проект Стратегії розвитку "оборонки"

У Кабінеті міністрів підготували новий проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України. Проект розробили з урахуванням Стратегії національної безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"18 вересня Мінекономіки надіслало до зацікавлених органів проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, яка була розроблена з урахуванням прийнятої 14 вересня Стратегії національної безпеки України та на основі результатів вперше проведеного в Україні Огляду оборонно-промислового комплексу (ОПК)", - вказано у повідомленні.

Ця стратегія буде служити "дорожньою картою" початих у країні реформ ОПК. На її основі будуть реалізовані держпрограми реформування ОПК і створення та освоєння виробництва боєприпасів і продуктів спеціальної хімії.

Вказано, що у проекті реформування ОПК пропонують досягнути шляхом реалізації п'яти стратегічних цілей, розподілених у порядку пріоритетності. Кожна стратегічна ціль розподілена на декілька оперативних завдань, імплементація яких є необхідною умовою для досягнення відповідної стратегічної цілі.

"Стратегія має значення не лише як внутрішній план подальшого розвитку вітчизняного ОПК, а і як документ, що підтверджує проведення розпочатих реформ ОПК, спрямованих на впровадження міжнародних, європейських стандартів та стандартів НАТО у даній сфері", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не представляється можливим.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня КМУ визначив питання, які входять до компетенції віце-прем'єр-міністра по ОПК Олега Уруського.