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В Кабмине планируют усилить кадрами социальный и экономический направления, - Стефанчук

Новости » Политика     28.02.2020 - 21:08
В Кабмине планируют усилить кадрами социальный и экономический направления, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

По словам Руслана Стефанчука, в Кабмине могут состояться точечные изменения, потому что некоторые направления требуют определенного усиления

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в Кабинете министров Украины планируют усилить кадрами социальное и экономическое направления. Об этом он сообщил в эфире радио "Новое время".

По его словам, в Кабмине могут состояться точечные изменения, потому что некоторые направления требуют определенного усиления.

"Речь в первую очередь может идти речь о точечных изменениях, потому что мы видим, что некоторые направления требуют определенного усиления. Мы не должны забывать, что есть определенные информационные атаки на правительство. Бесспорно, мы должны усилить некоторые направления, в частности это направления социальные и экономические", - заявил Стефанчук.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Заседание состоится в среду, 4 марта, 16:00.

Позже источник в парламенте сообщил РБК-Украина, что внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром вторника, 3 февраля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаРуслан Стефанчук
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