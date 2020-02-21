Кабмин через две недели представит новый макропрогноз, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер-министр сделал соответствующее заявление в ходе представления отчета правительства в ВР

Кабинет министров Украины через две недели представит новый макропрогноз. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе представления отчета правительства в Верховной раде.

По словам Гончарука, Министерство экономики уже работает над этим вопросом.

"Макропрогноз - это всегда предвидение. Даже короновирус как явление в мире серьезно влияет на экономику. И может быть основанием для пересмотра макропрогноза. Сейчас, конечно, нужно его пересматривать. Минэкономики уже этим занимается. Я думаю, что где-то в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом", - заявил глава правительства.

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