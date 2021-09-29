В Кабмине отрицают, что Украина не соответствует критериям безвиза с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на информацию о том, что в ЕС заговорили об отмене безвиза с Украиной . По ее словам, эти сообщения не соответствуют действительности.

"Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция основана на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановке безвиза. А он говорит о том, что Украина соответствует безвизовым критериям", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что в ежегодном отчете ЕС, который опубликовали более месяца назад, говорится о том, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению.

"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", - добавила она.