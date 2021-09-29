У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відреагувала на інформацію про те, що в ЄС заговорили про скасування безвізу з Україною . За її словами, ці повідомлення не відповідають дійсності.

"Я розцінюю це, як інсценування перед самітом Україна-ЄС. Повністю можу спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму. Моя позиція базується на офіційному звіті Європейського союзу, за результатами якого ухвалюється рішення щодо продовження чи призупинення безвізу. А він говорить про те, що Україна відповідає безвізовим критеріям", - сказала Стефанішина.

Віце-прем'єр зазначила, що у щорічному звіті ЄС, який опублікували понад місяць тому, йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення.

"Оці негативні цифри, які опублікували в ЗМІ, стосуються інших країн", - додала вона.