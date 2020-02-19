У Кабміні відреагували на скандальне розголошення імені загиблого бійця на Донбасі

Фото: Оксана Коляда (facebook.com/Оксана Гаврилюк)

Коляда розкритикувала поширення імені загиблого бійця в ЗМІ до того, як про трагедію дізналися рідні

В Україні йде процес розробки правил оповіщення родичів загиблих на Донбасі, а також церемоніалу поховання військових, які віддали життя за країну. Про це написала глава Мінветеранів Оксана Коляда на своїй сторінці в Facebook.

Так, Коляда розкритикувала поширення імені загиблого бійця на Донбасі в ЗМІ до того, як про трагедію дізналися рідні.

"Вчора загинув 22-річний воїн 72-ї бригади - і вже через кілька годин інтернет замерехтів ім'ям і прізвищем юнака. З посиланням на "достовірні джерела", волонтерів і навіть нардепів. У мене питання - скільки ще родичі та близькі загиблих на фронті захисників будуть дізнаватися про свої особисті, приватні трагедії зі стрічок публічних новин та із телеекранів?" - написала вона.

Крім того, вона повідомила, що відомство збирається створити Національне кладовище і впорядкувати поховання на військових алеях.

Нагадаємо, рідні загиблого 18 лютого в результаті бою біля Золотого Луганської області українського військового Максима Хітайлова дізналися про його смерть зі ЗМІ та соцмереж.

Першим ім'я загиблого у своєму Telegram назвав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. На нього послалися багато ЗМІ. Незабаром нардеп вибачився за свій вчинок.

Учора бойовики здійснили спробу прориву позицій українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Орєхово, Кримське і Хутір Вильний (Золоте), що в Луганській області.

Пізніше були опубліковано наслідки бою на Донбасі, в результаті якого загинув 22-річний український боєць Максим Хітайлов і отримали поранення п'ятеро бійців операції Об'єднаних сил.