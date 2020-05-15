У Кабміні схвалили рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна вітає рішення німецького регулятора

Рішення Федерального мережевого агентства Німеччини про відмову "Північному потоку-2" у звільненні від вимог Газової директиви Євросоюзу показує, що правила ЄС єдині для всіх. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За словами Шмигаля, Україна імплементує всі правила енергетичного ринку ЄС, щоб в подальшому розвивати партнерство у сфері енергетики.

"Вітаю рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під вимог оновленої Газової директиви ЄС. Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії або країни. Зі свого боку, Україна і наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи в питанні забезпечення транзиту енергоресурсів", - заявив він.

Зазначимо, сьогодні Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило російському проекту "Північний потік-2" в імунітеті до Газової директиви ЄС. Дана директива поширює норми Третього енергопакету ЄС на трубопроводи, що проходять у морській економічній зоні країни-учасниці Європейського союзу.

Ці норми зобов'язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників.

Нагадаємо, як пише Bloomberg, будівництво "Північного потоку-2" по дну Балтійського моря найближчим часом може поновитися. Зокрема, у німецький порт Мукран, де знаходяться труби для нового газопроводу, прибуло російське судно-трубоукладчик "Академік Черський". Будівництво було припинено після виходу з проекту європейських компаній під загрозою санкцій США.

Також повідомлялося, що Польща може заарештувати активи "Газпрому" в проекті "Північний потік-2" за прикладом України.

Автор: Іван Петров