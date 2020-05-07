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В Кабмине опубликовали полный список послаблений

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 21:15
В Кабмине опубликовали полный список послаблений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 11 мая разрешено посещать скверы и парки, а также проводить тренировки команд сборных

Кабинет министров обнародовал полный список ослаблений, которые вступят в силу с 11 мая в рамках карантина из-за COVID-19. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, согласно постановлению Кабмина в Украине с подельника разрешено:

  • посещать скверы, парки, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны;
  • посещать детские и спортивные площадки на улицах;
  • работать кафе и ресторанам на вынос;
  • заведениям общепита обслуживать посетителей на летних площадках под открытым небом;
  • торговля непродовольственными товарами в магазинах (также в тех, что находиться в ТРЦ);
  • деятельность музеев, музеев под открытым небом и исторически-культурных заповедников;
  • работать стоматологическим клиникам;
  • работать салонам красоты и парикмахерским;
  • работать заведениям бытового обслуживания;
  • проводить тренировки спортсменов национальных сборных команд;
  • деятельность адвокатов, нотариусом, аудиторов и психологов;
  • деятельность предприятий, которые работают в СМИ;
  • осуществление кино- и видео съемок, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художних коллективах до 50 человек.

При этом отмечается, что работа заведений разрешена при соблюдении следующих требований:

  • социальная дистанция;
  • ношение масок;
  • регулярная дезинфекция рук и помещений;

В Кабмине опубликовали полный список послаблений

Напомним, Кабмин опубликовал постановление о продолжение действия карантинных ограничений в Украине. При этом правительство внесло определенные послабления, которые начнут действовать с 11 мая.

Кроме того, правительство опубликовало требования для открытия кафе и ресторанов.

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