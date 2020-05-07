В Кабмине опубликовали полный список послаблений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
С 11 мая разрешено посещать скверы и парки, а также проводить тренировки команд сборных
Кабинет министров обнародовал полный список ослаблений, которые вступят в силу с 11 мая в рамках карантина из-за COVID-19. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, согласно постановлению Кабмина в Украине с подельника разрешено:
- посещать скверы, парки, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны;
- посещать детские и спортивные площадки на улицах;
- работать кафе и ресторанам на вынос;
- заведениям общепита обслуживать посетителей на летних площадках под открытым небом;
- торговля непродовольственными товарами в магазинах (также в тех, что находиться в ТРЦ);
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и исторически-культурных заповедников;
- работать стоматологическим клиникам;
- работать салонам красоты и парикмахерским;
- работать заведениям бытового обслуживания;
- проводить тренировки спортсменов национальных сборных команд;
- деятельность адвокатов, нотариусом, аудиторов и психологов;
- деятельность предприятий, которые работают в СМИ;
- осуществление кино- и видео съемок, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художних коллективах до 50 человек.
При этом отмечается, что работа заведений разрешена при соблюдении следующих требований:
- социальная дистанция;
- ношение масок;
- регулярная дезинфекция рук и помещений;
Напомним, Кабмин опубликовал постановление о продолжение действия карантинных ограничений в Украине. При этом правительство внесло определенные послабления, которые начнут действовать с 11 мая.
Кроме того, правительство опубликовало требования для открытия кафе и ресторанов.