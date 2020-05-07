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У Кабміні оприлюднили повний список послаблень

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 21:15
У Кабміні оприлюднили повний список послаблень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 11 травня дозволено відвідувати сквери і парки, а також проводити тренування збірних команд

Кабінет міністрів оприлюднив повний список послаблень, які набудуть чинності з 11 травня в рамках карантину через COVID-19. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, згідно з постановою Кабміну в Україні з подільника дозволено:

  • відвідувати сквери, парки, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;
  • відвідувати дитячі та спортивні майданчики на вулицях;
  • працювати кафе і ресторанам на винос;
  • закладам громадського харчування обслуговувати відвідувачів на літніх майданчиках просто неба;
  • торгівля непродовольчими товарами в магазинах (також в тих, що перебувати в ТРЦ);
  • діяльність музеїв, музеїв просто неба та історично-культурних заповідників;
  • працювати стоматологічним клінікам;
  • працювати салонів краси та перукарень;
  • працювати закладам побутового обслуговування;
  • проводити тренування спортсменів національних збірних команд;
  • діяльність адвокатів, нотаріусом, аудиторів та психологів;
  • діяльність підприємств, які працюють у ЗМІ;
  • здійснення кіно - і відео зйомки, репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах до 50 осіб

При цьому наголошується, що робота закладів дозволяється при дотриманні наступних вимог:

  • соціальна дистанція;
  • носіння масок;
  • регулярна дезінфекція рук і приміщень;

У Кабміні оприлюднили повний список послаблень

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про продовження дії карантинних обмежень в Україні. При цьому уряд вніс певні послаблення, які почнуть діяти з 11 травня.

Крім того, уряд опублікувало вимоги для відкриття кафе та ресторанів.

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