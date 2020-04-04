В Кабмине опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски

В Кабинете министров опровергают информацию о том, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами. Об этом говорится в разъяснении относительно новых ограничительных мер, которые вступают в силу с 6 апреля, размещенном на Правительственном портале.

Как отмечается в сообщении, учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах.

"Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей", - добавили чиновники.

Напомним, Кабинет министров 3 апреля усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

Напомним, по данным Transparency International Ukraine, поставщики медицинских масок подняли цены более чем в десять раз. В январе 2020 года медицинские маски заказчики покупали в среднем по 0,68-1,5 грн, в феврале - по 0,7-3,2 грн. Однако в марте произошел внезапный скачок - цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.