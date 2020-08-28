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В Кабмине определятся с карантинными требованиями для школ 30-31 августа

Автор: РБК-Украина

Минздрав и Министерство образования еще продолжают работу над протоколами, регулирующими учебный процесс в школах. Для учеников будет обеспечена возможность, но не обязанность, дистанционной учебы.

Об это рассказал информированный собеседник РБК-Украина в Кабмине.

"Минздрав и Минобразования работают уже два месяца над этим, над протоколами безопасности для учеников", - сказал он.

Собеседник отметил, что финальная версия протоколов будет готова в воскресенье-понедельник и доведена до управлений образования в регионах.

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Кроме того, источник подчеркнул, что проблема безопасности в школах усугубляется выборами, так как в школах часто размещаются избирательные комиссии.

"Над этим специалисты тоже работают. Скорее всего, во время выборов, на пару дней будет рекомендовано прервать учебный процесс, пока в школах работают избирательные комиссии", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах.

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