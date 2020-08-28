В Кабмине определятся с карантинными требованиями для школ 30-31 августа

Минздрав и Министерство образования еще продолжают работу над протоколами, регулирующими учебный процесс в школах. Для учеников будет обеспечена возможность, но не обязанность, дистанционной учебы.
Об это рассказал информированный собеседник РБК-Украина в Кабмине.
"Минздрав и Минобразования работают уже два месяца над этим, над протоколами безопасности для учеников", - сказал он.
Собеседник отметил, что финальная версия протоколов будет готова в воскресенье-понедельник и доведена до управлений образования в регионах.
Кроме того, источник подчеркнул, что проблема безопасности в школах усугубляется выборами, так как в школах часто размещаются избирательные комиссии.
"Над этим специалисты тоже работают. Скорее всего, во время выборов, на пару дней будет рекомендовано прервать учебный процесс, пока в школах работают избирательные комиссии", - сказал он.
Как писало РБК-Украина, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.
Напомним, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах.