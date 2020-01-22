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В Кабмине объявили масштабное обновление инфраструктуры

Новости » Политика     22.01.2020 - 15:47
В Кабмине объявили масштабное обновление инфраструктуры
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Гончарука, масштабное строительство должно начаться с 1 марта

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук заявил о масштабном обновлении инфраструктуры в государстве. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания с регионами.

Гончарук подчеркнул, что масштабное строительство должно начаться с 1 марта.

"С 1 марта Украина должна начать масштабное строительство. Мы за год должны выполнить огромный объем работы. Нам нужно, как минимум, по итогам этого года иметь: 100 новых обновленных школ, 100 садов, 100 стадионов, 4 тысячи километров дорог", - заявил глава Кабмина.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год Кабинет министров Украины заложил на ремонт дорог 73,7 млрд гривен. Гончарук подчеркивал, что эта сумма является рекордной. По его словам, правительство будет искать инвесторов, которые будут развивать инфраструктуру вокруг аэропортов.

Как писало РБК-Украина, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Украине с 2020 года полностью откажутся от практики ямочного ремонта дорог. "На ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - объяснял чиновник.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныинфраструктураАлексей Гончарук
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