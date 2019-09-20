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В Кабмине объяснили, что ускорит рост ВВП

Новости » Экономика    20.09.2019 - 11:01
В Кабмине объяснили, что ускорит рост ВВП
Фото: Оксана Маркарова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Маркарова представила бюджет-2020 в Раде

Принятие ряда законопроектов, которые сейчас рассматривает Верховная рада, сможет увеличить показатели в государственном бюджете 2020 года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что представленный проект не является финальным вариантом бюджета.

"Это не финальный вариант бюджета. Это бюджет, который мы передаем для начала дискуссии с вами. Те законопроекты, которые вы сейчас обсуждаете: открытие рынка земли, старт концессии, прозрачная приватизация, наведение порядка на таможне, облегчение налогового администрирования... Выполнение тех всех вопросов не только позволит нам сделать все эти вещи, но позволит нам улучшить прогнозы, позволит нам ускорить рост ВВП", - заявила Маркарова.

Напомним, государственный бюджет на 2020 год Рада примет не позднее 1 декабря 2019 года, о чем свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Разумков анонсировал, что презентация бюджета-2020 состоится в Раде уже в эту пятницу.

При этом текст закона о бюджете появился на сайте Рады в понедельник, 16 сентября.

Добавим также, доля перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет в 2020 году снизится до 23,5%. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, доля перераспределения ВВП через государственный бюджет в 2020 году по сравнению с утвержденными показателями 2019 года снизится на 2,3 процентных пункта, а с фактическим показателям 2018 года на 2,4 п.п.

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Новости Украины ВВПОксана МаркароваБюджет 2020
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